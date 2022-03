TIE investeert in groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix zal dit jaar investeren om de groei in 2023 en daarna te versnellen. Dit zei TIE in aanloop naar een beleggersdag die vanmiddag begint. "2022 zal een transformatiejaar zijn en het management verwacht vlot te kunnen terugkeren naar een positief resultaat in 2023", aldus het persbericht. TIE wil vooral de groei van zijn SaaS-activiteiten aanjagen. De SaaS-omzet uit abonnementen moet jaarlijks gemiddeld met 20 procent stijgen, verwacht TIE. Dit moet de EBITDA-marge in de komende jaren richting de 20 procent brengen. Eventueel zal TIE aanvullende overnames doen om de autonome groei te ondersteunen. Verder zei TIE een payoutratio van 40 procent te verwachten met betrekking tot het dividend, en verwacht dit te verhogen naar 50 procent van de nettowinst. TIE stelt een interimdividend voor van 0,50 euro per aandeel. Daarbij kunnen aandeelhouders kiezen voor een dividend in aandelen of in contanten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.