DGB rondt eerste afnamedeal emissiereductie af

(ABM FN-Dow Jones) DGB heeft de eerste grote afnameovereenkomst voor zogeheten geverifieerde CO2-compensatie afgerond. Dit maakte het in Amsterdam genoteerde fonds woensdagochtend bekend. Met deze deal, gesloten met 'een groot internationaal bedrijf' dat verder niet bij naam werd genoemd, is voor de onderneming in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van ongeveer 1,1 miljoen euro gemoeid. De brutomarge ligt op 60,7 procent. De afnameovereenkomst werd vorig jaar al ondertekend, zoals DGB op 30 december meldde. De overeengekomen contractprijs bedroeg 10 dollar per ton. Het bedrijf ziet een "significante toename van de vraag in alle marktsegmenten" van de projectportfolio van de onderneming. Bron: ABM Financial News

