China bereid te bemiddelen in conflict Oekraïne

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China lijkt bereid te willen bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne om een staakt-het-vuren te bereiken. Dit zei de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in gesprek met de Oekraïne minister van Buitenlandse Zaken, aldus een persverklaring van Chinese zijde. China zei de hele kwestie te betreuren en zich zorgen te maken over alle burgerslachtoffers die vallen. Via onderhandelingen meent Beijing dat er een oplossing moet worden gevonden, blijkt uit de persverklaring. China zal deze pogingen steunen. Eerder hield China, dat nauwe banden onderhoudt met Rusland, zich nog op de vlakte over de oorlog in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

