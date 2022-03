ExxonMobil stapt uit Sachalin-1 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse oliereus ExxonMobil heeft alle activiteiten in het zogeheten Sachalin-1 project gestaakt in verband met de invasie van Rusland in Oekraïne en is ook begonnen met de voorbereiding uit het project te stappen. Dit maakte ExxonMobil vannacht bekend. Dit betekent ook dat ExxonMonbil niet langer in het project zal investeren. Ook zijn nieuwe projecten in Rusland niet langer meer aan de orde, aldus het concern. Het oliebedrijf betuigde expliciet steun aan de Oekraïners. ExxonMobil zei verder volledig achter de internationale sanctiemaatregelen te staan. Ten aanzien van het exitproces benadrukte ExxonMobil dat zorgvuldigheid geboden is om zo de veiligheid te garanderen. ExxonMobil gaf niet aan welke bedragen er gemoeid zijn met de terugtrekking uit Rusland. In de afgelopen dagen meldden ook de Europese energiereuzen BP, Shell en TotalEnergies al dat zij uit Rusland vertrekken. Bron: ABM Financial News

