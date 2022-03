Europese beurzen openen waarschijnlijk overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een overwegend lagere opening tegemoet, nu de gevechten in Oekraïne steeds heviger worden.

In zijn State of the Union zei de Amerikaanse president Joe Biden vannacht dat de Russische president Vladimir Poetin zich met de invasie in Oekraïne meer dan ooit van de rest van de wereld heeft geïsoleerd. Ook benadrukte Biden de hoge inflatie en noemde als beste medicijn tegen dit fenomeen een hogere binnenlandse productie van auto's en halfgeleiders en de renovatie van wegen, bruggen en andere infrastructuur.

IG Markets voorziet een openingsverlies van 49 punten voor de Duitse DAX, een min van 20 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager, met beleggers nog steeds gefixeerd op de isolatie van Rusland uit het economische systeem, na de invasie van buurland Oekraïne.

De beurs van Moskou bleef voor de tweede dag op rij gesloten, op last van de Russische centrale bank, nadat de Verenigde Staten transacties met de beurs van Moskou verbood.

In Oekraïne woedde dinsdag opnieuw de oorlog, met bombardementen op de tweede stad van het land, Kharkiv. Rusland kondigde ook raketaanvallen op de hoofdstad Kyiv aan.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag vooral banken onder druk staan op de Europese beurzen. "Het afsluiten van Russische banken van het SWIFT-betalingssysteem en de lagere rente zijn daarvoor de belangrijkste aanleiding", aldus Wiersma.

De olieprijs steeg zeer sterk.

Diverse media meldden dat het Internationaal Energieagentschap 60 miljoen vaten olie uit de strategische voorraden gaat inzetten om de hoge olieprijzen te beteugelen.

In de middag waren er economische cijfers, onder andere over Duitse inflatie en de inkoopmanagerindices voor de Amerikaanse industrie. Tijdens een militair conflict verdwijnt dit soort nieuws echter meestal naar de achtergrond, zei Stefan Koopman van Rabobank maandag al.

In Europa lieten de inkoopmanagersindices net als in de VS versnellende groei zien, behalve in Duitsland, waardoor ook de eurozone als geen geen verbetering liet zien. De inflatie in Duitsland liep in februari zoals verwacht naar 5,1 procent, van 4,9 procent in januari. De consumentenprijzen lagen 0,9 procent hoger dan een maand eerder.



Bedrijfsnieuws

Banken leden zeer zware koersverliezen, met een daling van 11 procent voor ING en van 7 procent voor BNP Paribas. Het Oostenrijkse Raiffeisen, een van de grootste banken in Oost-Europa verloor zo'n 10 procent. Volgens persbureau Reuters zou Raiffeisen Rusland willen verlaten.

Ook Duitse autobouwers waren uit de gratie. Volkswagen verloor 8 procent en Mercedes-Benz bijna 6 procent.

Hoewel het cijferseizoen op zijn einde loopt, was het in Duitsland in de ochtend nog druk. Beiersdorf zag in 2021 de omzet en winst aantrekken. Het aandeel sloot 3 procent hoger. Bayer zag in 2021 de omzet conform verwachting stijgen en ook de resultaten trokken aan. De koers daalde echter 5 procent.

Zalando groeide in 2021 opnieuw sterk. Het aandeel kelderde toch met 9,5 procent.

Shell stapt uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. En TotalEnergies liet weten niet langer te zullen investeren in nieuwe projecten in Rusland. Shell sloot 0,7 procent lager, TotalEnergies 2,7 procent.

Thales won 5 procent, dankzij de blootstelling aan defensie. Maandag waren defensie-aandelen ook al gewild.



Euro STOXX 50 3.765,85 (-4,04%)

STOXX Europe 600 442,37 (-2,4%)

DAX 13.904,85 (-3,9%)

CAC 40 6.396,49 (-3,9%)

FTSE 100 7.330,20 (-1,7%)

SMI 11.862,28 (-1,04%)

AEX 713,46 (-2,23%)

BEL 20 3.937,92 (-1,90%)

FTSE MIB 24.363,56 (-4,14%)

IBEX 35 8.188,20 (-3,43%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag fors lager, nadat Rusland zijn militaire aanval op Oekraïne opvoerde en de olieprijs sterk steeg.

Maandag begonnen westerse landen de toegang van sommige Russische banken tot het internationale berichtensysteem SWIFT te blokkeren, waardoor het betalingsverkeer met die banken wordt bemoeilijkt.

Dinsdag intensiveerde Rusland de aanval met raketten op Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. De twee landen zijn nog in gesprek over een staakt-het-vuren, maar boekten daarbij geen progressie.

"De situatie Rusland-Oekraine is duidelijk de aanjager van de markten", zei Randy Frederick van Charles Schwab. Beleggers kopen Amerikaanse staatsleningen, als vlucht naar veiligheid, zei hij.

Het rendement op de tienjarige Treasury daalde door deze koopwoede met 13 basispunten tot 1,71 procent. Voor de invasie van Oekraïne was de rente nog opgelopen tot 2 procent.

"De financials krijgen harde klappen omdat de tienjarige vandaag sterk daalt", zei Frederick over het rendementen, opmerkend dat financials vaak profiteren van een stijgend rendement.

American Express verloor 8,5 procent en JPMorgan Chase 3,8 procent.

Ondertussen ging de oorlog door. Moskou zet zwaarder materiaal in, getuige een groot konvooi militaire voertuigen die zich richting de Oekraïense hoofdstad Kyiv verplaatst."Beleggers vrezen dat Rusland te ver is gegaan om nog terug te kunnen krabbelen", zei Fawad Razaqzada van Think Markets.



Verder houdt president Joe Biden in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd zijn jaarlijkse toespraak over de State of the Union. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens marktkenners wel eens een heel belangrijke worden.

De olieprijs schoot omhoog met 8 procent tot ruim boven 100 dollar per vat. Steeds meer oliebedrijven snijden de banden met Rusland door en marktkenners vrezen dat een toch al krap aanbod nog krapper wordt door sancties tegen Rusland of productieproblemen vanwege de oorlog.

Woensdag vergadert OPEC+ over de bestaande afspraken. Wijzigingen worden vooralsnog niet verwacht.



Bedrijfsnieuws

Disney stopt voorlopig met het uitbrengen van nieuwe content in Rusland. Eerder meldden FedEx en UPS al geen pakketten meer te bezorgen in het land. Het aandeel daalde 1,9 procent.

DoorDash neemt het bestel- en betaalsysteem Bbot over, zonder financiële details te melden. Het aandeel verloor 2,4 procent.

Chevron hield een beleggersdag en verhoogde de aandeleninkoop naar 5 tot 10 miljard dollar, in plaats van 3 tot 5 miljard. Het aandeel klom 4 procent.

Techbedrijf Baidu behaalde in het afgelopen kwartaal gemengde resultaten, waarbij de omzet beter was dan verwacht, maar de winst tekort schoot. Het aandeel won 7 procent.

Target heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien stijgen en het margedoel voor het hele boekjaar werd gehaald. In de outlook waarschuwde de warenhuisketen wel voor de nodige volatiliteit. Het aandeel steeg 10 rocent.

Het Amerikaanse warenhuis Kohl's boekte in het vierde kwartaal van meer omzet, terwijl de winst per aandeel minder sterk daalde dan verwacht. Over de mogelijke overname door hedgefonds Starboard werd dinsdag niets nieuws bekend. Het aandeel steeg 2 procent.

S&P 500 index 4.306,26 (-1,55%)

Dow Jones index 33.294,95 (-1,76%)

Nasdaq Composite 13.532,46 (-1,59%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 26.431,97 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.478,33 (-0,3%)

Hang Seng 22.492,72 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1115. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1128 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1118 op de borden.

USD/JPY Yen 115,08

EUR/USD Euro 1,1115

EUR/JPY Yen 127,90

MACRO-AGENDA:

03:00 State of the Union (VS)

09:55 Werkloosheid - Februari (Dld)

11:00 Inflatie - Februari vlpg (eur)

11:00 Producentenprijzen - Januari (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Februari (VS)

16:00 Hoorzitting Powell over monetair beleid Fed in HvA (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Kroger - Cijfers vierde kwartaal (VS)