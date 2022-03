Biden: Poetin meer geïsoleerd dan ooit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht in zijn eerste State of the Union aangegeven dat de Russische president Vladimir Poetin zich met de invasie in Oekraïne meer dan ooit van de rest van de wereld heeft geïsoleerd. "Hij heeft zich ernstig misrekend", zei Biden over de plannen van Poetin met Oekraïne. De president kondigde in aansluiting op de al afgekondigde sancties tegen Rusland aan dat het Amerikaanse luchtruim wordt afgesloten voor al het Russisch vliegverkeer en verder dat Russische oligarchen juridisch zullen worden aangepakt. Biden stond vannacht nadrukkelijk stil bij de hoge inflatie en noemde als beste medicijn tegen dit fenomeen een hogere binnenlandse productie van auto's en halfgeleiders en de renovatie van wegen, bruggen en andere infrastructuur. Het gaat het om circa 65.000 mijl aan wegen en zo'n 1.500 bruggen. Ondertussen is het Build Back Better plan van Biden van 2 biljoen dollar door bezwaren van één democraat in een eerder stadium gestrand. Ten aanzien van COVID-19 riep Biden op tot verhoging van de vaccinatiegraad. Daarnaast waarschuwde hij voor eventuele nieuwe coronavarianten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.