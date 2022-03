HPE verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft zijn winstverwachting voor het jaar verhoogd, na een sterker dan verwacht winstcijfer voor januari. De winst steeg van 233 miljoen naar 513 miljoen dollar. De omzet steeg van 6,83 miljard naar 6,96 miljard dollar. De winst per aandeel van 0,39 dollar was heter dan de 0,25 dollar die analisten gemiddeld hadden verwacht. De omzet was lager dan verwacht: hier rekende men op 7,02 miljard dollar. Volgens HPE is de vraag sterk, met een toename van de orders met 20 procent vergeleken met het voorgaande jaar. Het is het derde kwartaal op rij dat de orders met meer dan 20 procent toenemen. Outlook HPE herhaalde de omzetverwachting maar verhoogde de winstraming tot een bandbreedte van 1,36 tot 1,50 dollar per aandeel. Eerder mikte het bedrijf nog op 1,24 tot 1,38 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

