Olieprijs maakt sprong

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures werden dinsdag meer dan tien procent duurder, op de piek, nadat een aantal landen aankondigde gecoördineerd hun strategische noodvoorraden in te zetten. De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 8 procent hoger op 103,41 dollar per vat op de New York Mercantile Exhange. De futures stegen sterk terwijl Russische troepen voor de zesde dag Oekraïne bestookten. Westerse sancties tegen het Kremlin leiden tot minder aanvoer van olie in een markt waar al wereldwijde olietekorten waren voorafgaand aan de Russische invasie van Oekraïne. De olieprijs steeg verder nadat de International Energy Agency meldde dat de lidstaten, waaronder de VS, hebben afgesproken om 60 miljoen vaten uit hun strategische oliereserves vrij te geen, om mogelijke tekorten op te vangen die het gevolg zijn van de Russische invasie. De vorige drie keer dat de VS strategische voorraden vrijgaven, in 1991, 2005 en 2011, leidde dit tot een daling van de olieprijs zes tot twaalf maanden later. De aandelenmarkten gingen intussen hard omlaag. Bron: ABM Financial News

