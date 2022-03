Shell Australië stapt in windenergie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell Australië neemt een belang van 49 procent in de Australische ontwikkelaar van windparken WestWind. Dat maakte de energiereus dinsdag bekend. Westwind heeft een projectenpijplijn van 3 gigawatt voor windmolens in de staten Victoria, New South Wales en Queensland. Eerder investeerde Shell al in de Australische ontwikkelaar van zonne-energie, ESCO Pacific. Er werden geen financiële details gegeven bij de acquisitie. Bron: ABM Financial News

