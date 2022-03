Wall Street start maart somber

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag fors lager, terwijl Rusland zijn aanval op Oekraïne opvoerde en raketaanvallen met "hoge precisie" aankondigde op de Oekraiense hoofdstad Kyiv.

De S&P 500 stond 1,75 procent lager op 4.297,59 punten en de Dow Jones-index zakte 2,1 procent tot 33.184,79 punten. Ook de technologie-index Nasdaq verloor 1,6 procent.

Maandag begonnen westerse landen de toegang van sommige Russische banken tot het internationale berichtensysteem SWIFT te blokkeren, waardoor het betalingsverkeer met die banken wordt bemoeilijkt.

Dinsdag voerde Rusland zijn bommenregen op Kharkiv op. Dat is de tweede stad van Oekraïne. De twee landen zijn nog in gesprek over een staakt-het-vuren, maar boekten daarbij geen progressie.

"De situatie Rusland-Oekraine is duidelijk de aanjager van de markten", zei Randy Frederick van Charles Schwab. Beleggers kopen Amerikaanse staatsleningen, als vlucht naar veiligheid, zei hij.

Het rendement op de tienjarige Treasury daalde door deze koopwoede met 12 basispunten tot 1,72 procent. Voor de invasie van Oekraïne was dit nog 2 procent.

"De financials krijgen harde klappen omdat de tienjarige vandaag sterk daalt", zei Frederick over het rendementen, opmerkend dat financials vaak profiteren van een stijgend rendement.

American Express verloor 7 procent en JPMorgan Chase 4,5 procent.

Ondertussen gaat de oorlog door. Moskou zal volgens kenners zwaarder materiaal in gaan zetten de komende tijd, getuige een groot konvooi militaire voertuigen die zich richting de Oekraïense hoofdstad Kyiv verplaatst.

"Beleggers vrezen dat Rusland te ver is gegaan om nog terug te kunnen krabbelen", zei Fawad Razaqzada van Think Markets.

Maandag herstelden de beurzen nog, maar dinsdag stapten ze met het verkeerde been uit bed de nieuwe maand in.

Verder houdt president Joe Biden in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd zijn jaarlijkse toespraak over de State of the Union. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens marktkenners wel eens een heel belangrijke worden.

De olieprijs schoot omhoog met een stijging van 7 tot 8 procent, ruim boven 100 dollar per vat Steeds meer oliebedrijven snijden de banden met Rusland door en marktkenners vrezen dat een toch al krap aanbod nog krapper wordt door sancties tegen Rusland of productieproblemen vanwege de oorlog.

Woensdag komt OPEC+ bijeen om te praten over de bestaande afspraken. Wijzigingen worden vooralsnog niet verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1108, terwijl de euro terrein bleef verliezen op de veilige haven die de dollar heet te zijn.

In de middag waren er economische cijfers, onder andere over Duitse inflatie en de inkoopmanagerindices voor de Amerikaanse industrie. Zowel Markit als ISM meldden een groeiversnelling van de Amerikaanse industrie in februari.Tijdens een militair conflict verdwijnt dit soort nieuws echter meestal naar de achtergrond, zei Stefan Koopman van Rabobank maandag al.

Bedrijfsnieuws

Disney stopt voorlopig met het uitbrengen van nieuwe content in Rusland. Eerder meldden FedEx en UPS al geen pakketten meer te bezorgen in het land. Het aandeel daalde 2 procent.

DoorDash neemt het bestel- en betaalsysteem Bbot over, zonder financiële details te melden. Het aandeel verliest 1,5 procent.

Chevron houdt vandaag een beleggersdag en kondigde in aanloop aan dat het zijn aandeleninkoop verhoogd naar 5 tot 10 miljard dollar, van eerder 3 tot 5 miljard. Het aandeel klimt 3 procent.

Techbedrijf Baidu behaalde in het afgelopen kwartaal gemengde resultaten, waarbij de omzet beter was dan verwacht, maar de winst tekort schoot. Het aandeel wint ruim 8 procent.

Target heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien stijgen en het margedoel voor het hele boekjaar werd gehaald. In de outlook waarschuwde de warenhuisketen wel voor de nodige volatiliteit. Het aandeel stijgt 11 procent.

Farmaceut Novavax wint 1,4 procent na het bekendmaken van kwartaalcijfers.

Het Amerikaanse warenhuis Kohl's heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet weten te realiseren, terwijl de winst per aandeel daalde, maar wel hoger uitkwam dat voorzien. Over de mogelijke overname door hedgefonds Starboard werd dinsdag niets nieuws bekend. Het aandeel stijgt bijna 2 procent.

Zoom kwam maandagavond met sterke resultaten in het afgelopen kwartaal, maar de outlook was teleurstellend. Dat gold ook voor Groupon. HP Inc wist dankzij een sterke toename van de PC verkoop de verwachtingen te verslaan. Zoom en Groupon dalen bijna 6 procent, HP beperkte het verlies tot 1 procent.