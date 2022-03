Europese beurzen dalen verder

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten, met beleggers nog steeds gefixeerd op de isolatie van Rusland uit het economische systeem, na de invasie van buurland Oekraïne.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 2,4 procent lager op 442,37 punten. De Duitse DAX daalde 3,9 procent naar 13.904,85 punten. De Franse CAC 40 zakte ook 3,9 procent tot 6.396,49 punten. De Britse FTSE verloor 1,7 procent naar 7.330,20 punten.

De beurs van Moskou bleef voor de tweede dag op rij gesloten, op last van de Russische centrale bank, nadat de Verenigde Staten transacties met de beurs van Moskou verbood.

In Oekraïne woedde dinsdag opnieuw de oorlog, met bombardementen op de tweede stad van het land, Kharkiv. Rusland kondigde ook raketaanvallen op de hoofdstad Kyiv aan.

Investment manager Simon Wiersma van ING zag vooral banken onder druk staan op de Europese beurzen. "Het afsluiten van Russische banken van het SWIFT-betalingssysteem en de lagere rente zijn daarvoor de belangrijkste aanleiding", aldus Wiersma.

De olieprijs steeg zeer sterk. Een april-future West Texas Intermediate werd 10 procent duurder op 106,77 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 106,87 dollar werd betaald, een plus van 9 procent.

Diverse media meldden dat het Internationaal Energieagentschap 60 miljoen vaten olie uit de strategische voorraden gaat inzetten om de hoge olieprijzen te beteugelen.

In de middag waren er economische cijfers, onder andere over Duitse inflatie en de inkoopmanagerindices voor de Amerikaanse industrie. Tijdens een militair conflict verdwijnt dit soort nieuws echter meestal naar de achtergrond, zei Stefan Koopman van Rabobank maandag al.

Zowel Markt als ISM meldden een groeiversnelling van de Amerikaanse industrie in februari. Ook in Europa lieten de inkoopmanagersindices versnellende groei, behalve in Duitsland, waardoor ook de eurozone als geen geen verbetering liet zien. De inflatie in Duitsland liep in februari zoals verwacht naar 5,1 procent, van 4,9 procent in januari. De consumentenprijzen lagen 0,9 procent hoger dan een maand eerder.

De bouwuitgaven in de Verenigde Staten stegen verder in januari harder dan voorzien, met 1,3 procent. Vannacht zal de Amerikaanse president Joe Biden zijn State of the Union toespraak houden

De euro/dollar daalde fors tot 1,1118. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1214.



Bedrijfsnieuws

Banken leden zeer zware koersverliezen, met een daling van 11 procent voor ING en van 7 procent voor BNP Paribas. Het Oostenrijkse Raiffeisen, een van de grootste banken in Oost-Europa verloor zo'n 10 procent. Volgens persbureau Reuters zou Raiffeisen Rusland willen verlaten.

Ook Duitse autobouwers waren uit de gratie. Volkswagen verloor 8 procent en Mercedes-Benz bijna 6 procent.

Hoewel het cijferseizoen op zijn einde loopt, was het in Duitsland in de ochtend nog druk.

Beiersdorf zag in 2021 de omzet en winst aantrekken. Het aandeel sloot 3 procent hoger.

Bayer zag in 2021 de omzet conform verwachting stijgen en ook de resultaten trokken aan. De koers daalde echter 5 procent.

Zalando groeide in 2021 opnieuw sterk. Het aandeel kelderde toch met 9,5 procent.

Shell stapt uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. En TotalEnergies liet weten niet langer te zullen investeren in nieuwe projecten in Rusland. Shell sloot 0,7 procent lager, TotalEnergies 2,7 procent.

Thales won 5 procent, dankzij de blootstelling aan defensie. Maandag waren defensie-aandelen ook al gewild. .



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag lager. De S&P 500 index verloor 1,6 procent tot 4.305 punten.