LVMH onderzoekt met Avantium PEF als verpakking voor luxeproducten

(ABM FN) Luxemerk LVMH en Avantium gaan onderzoeken of PEF geschikt is als duurzame verpakkingsoplossing voor de beautymerken van het Franse bedrijf. Dit meldde Avantium dinsdagavond. LVMH Beauty treedt daarmee als eerste luxecosmeticabedrijf toe tot het PEFerence consortium. Andere bedrijven die al deel uitmaken van dit consortium zijn onder meer Lego, Henkel en Carlsberg. Bron: ABM Financial News

