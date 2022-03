Financials opnieuw onderuit op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag gedaald. Bij een slot van 713,46 punten eindigde de AEX 2,2 procent in het rood.



Een bloedbad op de beurzen biedt doorgaans koopkansen. Of deze aloude beurswijsheid nu ook opgaat is nog maar de vraag, volgens beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van DWS.



"Een conflict met een supermacht op deze schaal en in de achtertuin van de EU is de afgelopen 50 jaar niet voorgekomen. Alle vergelijkingen met andere internationale conflicten zeggen dan ook niet zoveel", aldus Kreuzkamp.



Op de langere termijn kunnen we waarschijnlijk niet om een stijging van de inflatie heen, aldus de beleggingsstrateeg, vooral omdat de aanvoerketen wordt geraakt en we te maken krijgen met hogere risicopremies, met name voor grondstoffen.



"Wat betreft de economische groei is het langetermijnbeeld minder helder. De problemen met bevoorradingen hebben een negatief effect en de kans is groot dat het consumentenvertrouwen daalt”, verwacht Kreuzkamp.



Capital Economics denkt niet dat de oorlog in Oekraïne in de eurozone tot een recessie leidt, maar er is wel een aanzienlijk neerwaarts risico voor de economie.



De economen van het onderzoeksbureau schatten dat zolang het bij de huidige sancties blijft, het bruto binnenlands product van de eurozone er met minder dan 0,5 procentpunt op achteruit gaat.



Het sentiment wordt momenteel volledig bepaald door de oorlog in Oekraïne. Het land werd vandaag opnieuw opgeschrikt door een raketaanval, dit keer in het centrum van de stad Charkov. Ook is er een groot Russisch militair konvooi onderweg naar Kiev.



De centrale bank in Rusland besloot dinsdag om de lokale beurzen voor de tweede dag op rij dicht te houden, om een kapitaalvlucht tegen te gaan. Op maandag besloot de centrale bank de rente te verhogen tot 20 procent, vanwege de westerse sancties van afgelopen weekend.



Steeds meer bedrijven vertrekken ondertussen uit Rusland. Maandagavond kondigde Shell aan dat het uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom stapt en dinsdag kwam TotalEnergies met de mededeling niet langer in nieuwe Russische projecten te investeren. BP verbrak dit weekend al de banden met Rosneft.



Shell waardeerde de activiteiten die onderdeel zijn van de joint ventures met Gazprom eind 2021 op zo'n 3 miljard dollar. Het besluit zal leiden tot afschrijvingen, aldus Shell, dat dinsdag ruim een half procent lager sloot.



Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de inkoopmanagers in de industrie. In China nam de activiteit toe in februari. In Japan groeide de industrie juist minder hard, net als in de eurozone. In de VS was in februari sprake van een sterkere groei in de industrie.



De consumentenprijzen in Duitsland zijn in februari harder gestegen dan een maand eerder. De inflatie bedroeg in februari 5,1 procent op jaarbasis tegen 4,9 procent in januari.



"Vooruitblikkend, met de oorlog in Oekraïne en aanhoudende spanningen en opwaartse druk op de energieprijzen, zal de inflatie in Duitsland de komende maanden eerder versnellen dan vertragen", aldus econoom Carsten Brzeski van ING.



Verder houdt president Joe Biden in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd zijn State of the Union. Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne, kan dit volgens marktkenners wel eens een heel belangrijke worden.



De olieprijs liep dinsdag verder op, met Brent en WTI ruim boven de 100 dollar per vat. Steeds meer oliebedrijven snijden de banden met Rusland door en marktkenners vrezen dat een toch al krap aanbod nog krapper wordt door sancties tegen Rusland of productieproblemen vanwege de oorlog. Het IEA zou daarom 60 miljoen vaten olie uit zijn strategische reserves halen, meldden diverse media dinsdag.



Woensdag komt OPEC+ bijeen om te praten over de bestaande productie-afspraken. Wijzigingen worden vooralsnog niet verwacht.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1114.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen waren er slechts een handjevol stijgers. ArcelorMittal ging aan kop met een plus van ruim 2 procent, terwijl sectorgenoten RELX en Wolters Kluwer rond de 1 tot 2 procent stegen. Wolters Kluwer kreeg een kleine koersdoelverhoging van Berenberg.



Just Eat Takeaway, dat woensdag met jaarcijfers komt, daalde 4,5 procent. Randstad en Unibail-Rodamco-Westfield verloren zo'n 6 procent.



Financials hadden het opnieuw zwaar, als gevolg van de sancties tegen Rusland, zoals de uitsluiting van het SWIFT-systeem. ING daalde bijna 11 procent en was daarmee hekkensluiter, Aegon en NN Group leverden 5 tot 6 procent in. Betaaldienst Adyen verloor ruim 4 procent.



In de AMX leverde ABN AMRO bijna 8 procent in. Inpost sloot de rij met een verlies van 11,5 procent. Koploper Galapagos steeg circa 2 procent en PostNL 1,5 procent.



In de AScX won B&S Group in de nasleep van cijfers een dag eerder bijna 8 procent tot 7,86 euro en was daarmee één van de weinige stijgers in de index. ING verhoogde dinsdag het koersdoel voor B&S van 11,10 naar 12,50 euro bij handhaving van het koopadvies en beursgoeroe Geert Schaaij tipte het aandeel aan zijn lezers.



BAM was hekkensluiter, met een verlies bijna 6 procent.



Beursnieuweling Azerion steeg bijna 4 procent naar 9,30 euro. Jefferies gaf een koopadvies af met een koersdoel van 11,00 euro.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een procent lager.

Bron: ABM Financial News