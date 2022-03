'IEA zet strategische oliereserves in' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De leden van het Internationaal Energieagentschap gaan hun strategische reserves inzetten in reactie op de flink stijgende olieprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Dit meldden diverse media, waaronder persbureau Reuters dinsdag. Het zou gaan om 60 miljoen vaten, waarvan de helft uit de Amerikaanse reserves, citeerde het persbureau een Japanse functionaris van het IEA. De olieprijzen reageren vooralsnog nauwelijks. Brent kost dinsdag bijna 8 procent meer op 106 dollar per vat en WTI noteert ruim 9 procent hoger op 104 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

