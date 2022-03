Circa 6 procent meer auto's verkocht in Nederland in februari - RAI/BOVAG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In februari van dit jaar zijn er in Nederland op jaarbasis 5,8 procent meer auto's verkocht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en databureau RDC. Er werd een toename gemeten tot 22.860 stuks in februari en tot 53.724 tot eind februari, hetgeen dan weer bijna 6 procent onder het totaal aantal auto's dat op kenteken werd gezet ligt over de eerste twee maanden van 2021. Volgens de organisaties is het nog te vroeg om aan te geven of de stijging over februari doorzet. "De aanhoudende wereldwijde tekorten aan computerchips blijft de autoproductie naar verwachting tot in de tweede helft van dit jaar parten spelen", aldus RAI en BOVAG. Het meest populaire automerk in februari was KIA, met een marktaandeel van 10,9 procent, gevolgd door Toyota en Peugeot. Bron: ABM Financial News

