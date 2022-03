Wall Street blijft in de ban van geopolitiek

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Richting de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,8 procent lager. Ook voor de Dow Jones index en Nasdaq ligt een rode opening in het verschiet.

"Beleggers houden de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne nauwlettend in de gaten", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Vooral de sancties die aan Rusland worden opgelegd zijn voor de markten belangrijk, aldus Aslam.

"Beleggers vrezen dat deze strikte sancties mogelijk averechts werken omdat ze de mondiale economie kunnen raken", zei de marktanalist.

Ondertussen gaat de oorlog door en zijn gesprekken tussen delegaties van Oekraïne en Rusland vooralsnog op niets uitgelopen. Moskou zal volgens kenners zwaarder materiaal in gaan zetten de komende tijd, getuige een groot konvooi aan militaire voertuigen die zich richting de Oekraïense hoofdstad Kiev verplaatst.

"Ik weet niet wat er uit de onderhandelingen gaat komen, maar op de grond gaat het er heftig aan toe, want Poetin moet iets overhouden aan het voeren van deze oorlog", aldus vermogensbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments. "We zullen nog meer vastberadenheid zien van Rusland."

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor inkoopdata over de Amerikaanse industrie in februari.

Verder houdt president Joe Biden in de nacht van dinsdag op woensdag Nederlandse tijd zijn State of the Union. Gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens marktkenners wel eens een heel belangrijke worden.

Verder zullen beleggers later deze week ook letten op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De centraal bankier verschijnt woensdag en donderdag voor het Amerikaanse Congres om tijdens zijn halfjaarlijkse hoorzitting tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

De olieprijs stijgt dinsdag verder, met Brent boven de 100 dollar per vat en WTI daar net onder. Steeds meer oliebedrijven snijden de banden met Rusland door en marktkenners vrezen dat een toch al krap aanbod nog krapper wordt door sancties tegen Rusland of productieproblemen vanwege de oorlog.

Woensdag komt OPEC+ bijeen om te praten over de bestaande afspraken. Wijzigingen worden vooralsnog niet verwacht.

De euro/dollar noteert richting de openingsbel op 1,1178.

Bedrijfsnieuws

Disney stopt voorlopig met het uitbrengen van nieuwe content in Rusland. Eerder meldden FedEx en UPS al geen pakketten meer te bezorgen in het land.

DoorDash neemt het bestel- en betaalsysteem Bbot over, zonder financiële details te melden. Het aandeel lijkt 2 procent lager te gaan openen.

Chevron houdt vandaag een beleggersdag en kondigde in aanloop aan dat het zijn aandeleninkoop verhoogd naar 5 tot 10 miljard dollar, van eerder 3 tot 5 miljard. Chevron stijgt voorbeurs een procent.

Techbedrijf Baidu behaalde in het afgelopen kwartaal gemengde resultaten, waarbij de omzet beter was dan verwacht, maar de winst tekort schoot. Het aandeel gaat wel een 5 procent hogere opening tegemoet.

Target heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien stijgen en het margedoel voor het hele boekjaar werd gehaald. In de outlook waarschuwde de warenhuisketen wel voor de nodige volatiliteit. Het aandeel stijgt voorbeurs zo'n 11 procent.

Farmaceut Novavax verliest voorbeurs zo'n 4 procent na het bekendmaken van tegenvallende kwartaalcijfers.

Het Amerikaanse warenhuis Kohl's heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet weten te realiseren, terwijl de winst per aandeel daalde, maar wel hoger uitkwam dat voorzien. Over de mogelijke overname door hedgefonds Starboard werd dinsdag niets nieuws bekend. Het aandeel lijkt 2,5 procent hoger te gaan openen.

Zoom kwam maandagavond met sterke resultaten in het afgelopen kwartaal, maar de outlook was teleurstellend. Dat gold ook voor Groupon. HP Inc wist dankzij een sterke toename van de PC verkoop de verwachtingen te verslaan. Alle drie de aandelen gaan dinsdag een rode opening tegemoet, waarbij Groupon zelfs 10 procent laat gaan.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd na behoorlijke schommelingen. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,2 procent op 4.373,94 punten en de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.892,60 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent en sloot op 13.751,40 punten.