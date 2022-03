Meer omzet voor Kohl's

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse warenhuis Kohl's heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer omzet weten te realiseren, terwijl de winst per aandeel daalde, maar wel hoger uitkwam dat voorzien. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van het bedrijf.

De kwartaalomzet steeg op jaarbasis van 6,1 naar 6,5 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst per aandeel 0,02 dollar lager uitkwam op 2,20 dollar. De verwachting van analisten lag op 2,10 dollar per aandeel. Over het gehele boekjaar kwam Kohl's uit op 7,33 dollar, na een verlies van 1,21 dollar een jaar eerder.

De nettowinst liep terug van 343 miljoen in het vierde kwartaal van 2020 naar 299 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.

De operationele marge kwam uit op 8,6 procent. Daarmee behaalde Kohl's het omzetdoel voor 2023 nu al.

Kohl's keert een kwartaaldividend uit van 0,50 dollar per aandeel. Daarmee komt het jaardividend op 2,00 dollar per aandeel, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Ook koopt de warenhuisketen voor 3 miljard dollar eigen aandelen in, waarvan ten minste 1 miljard dollar in 2022.

Outlook

Op jaarbasis wordt door het bedrijf uit de staat Wisconsin een stijging van de netto-omzet van 2 tot 3 procent verwacht met een operationele marge van 7,2 tot 7,5 procent en een winst per aandeel van 7,00 tot 7,50 dollar.

In de markt werd vooraf al rekening gehouden met een winst per aandeel van 6,56 dollar.

Hedgefonds Starboard Value heeft ongeveer 9 miljard dollar over om Kohl's in te lijven. Dit meldden ingewijden in januari aan de Wall Street Journal. Koh´l's zei hier dinsdag niets over in zijn cijferrapportage.

Het aandeel Kohl's noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,2 procent hoger.