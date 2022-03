Stijgende resultaten voor Target Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Target heeft in het vierde kwartaal de omzet en winst zien stijgen en het margedoel voor het hele boekjaar werd gehaald. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse warenhuisketen. CEO Brian Cornell sprak van een sterk einde van het jaar. De kwartaalomzet steeg met 9,4 procent naar 40 miljard dollar. Op vergelijkbare basis was de groei 8,9 procent. Dit leverde een winst op van 1,5 miljard dollar, tegen krap 1,4 miljard dollar een jaar eerder. In heel het afgelopen boekjaar steeg de omzet met meer dan 13 procent tot 106 miljard dollar. De nettowinst steeg van 4,4 naar 6,9 miljard dollar. Outlook Voor het nieuwe boekjaar rekent Target op enkele procenten omzetgroei en een operationele marge van 8 procent of hoger. Afgelopen jaar lag de marge op 8,4 procent, in lijn met de verwachting van Target. De aangepaste winst per aandeel stijgt dit jaar met een hoog enkelcijferig percentage, aldus Target. De warenhuisketen waarschuwt wel voor de nodige volatiliteit en denkt dat de verbetering duidelijker wordt naarmate het jaar vordert. Voor de middellange termijn rekent Target op een omzetgroei van circa 5 procent, terwijl de aangepaste winst per aandeel met 6 tot 10 procent stijgt. Het aandeel Target lijkt 10 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

