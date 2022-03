Chevron koopt meer eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron gaat meer eigen aandelen inkopen. Dit maakte de Amerikaanse oliereus dinsdagmiddag bekend in aanloop naar een beleggersdag. "We mikken op een stijgende kasstroom en willen meer teruggeven aan de aandeelhouders", zei CEO Michael Wirth dinsdag. Jaarlijks wil Chevron voor 5 tot 10 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dat is flink hoger dan de oude doelstelling van 3 tot 5 miljard dollar. Chevron voorziet dan ook dat de operationele kasstroom met 10 procent per jaar zal groeien tot 2026, uitgaande van een olieprijs van 60 dollar voor een vat Brent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.