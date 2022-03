Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager nu Oekraïne zich klaar lijkt te moeten maken voor een grootschaliger Russisch offensief.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 1,6 procent op 444,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,3 procent naar 14.135,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 2,5 procent met een stand van 6.489,56 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,9 procent naar 7.388,18 punten. De beurs van Moskou is nog altijd gesloten.

De aandacht blijft gericht op Oekraïne, waar een groot Russisch militair konvooi op weg is naar Kiev, terwijl in de rest van het land ook nog steeds gevochten wordt, merkte ING op.

Investment manager Simon Wiersma van ING ziet vooral banken onder druk staan op de Europese beurzen. "Het afsluiten van Russische banken van het SWIFT-betalingssysteem en de lagere rente zijn daarvoor de belangrijkste aanleiding", aldus Wiersma.

Vrijwel alle toonaangevende inkoopmanagersindices voor de industrie in Europa lieten voor februari een groeiversnelling zien, met uitzondering van de eurozone en Duitsland.

Voor vanmiddag staan in Duitsland inflatiecijfers op de rol. Uit de VS komen twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie, van Markit en ISM, en de Amerikaanse bouwuitgaven.

Vannacht is de Amerikaanse president Joe Biden aan het woord voor zijn State of the Union.

Olie werd dinsdag duurder. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 3,2 procent in het groen op 98,84 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 101,77 dollar werd betaald, een plus van 3,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1178. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1214 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1215 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Hoewel het cijferseizoen op zijn einde loopt, was het in Duitsland vanochtend nog druk.

Beiersdorf heeft in 2021 de omzet en winst zien aantrekken. De koers van het aandeel noteerde 0,9 procent hoger.

Bayer zag in 2021 de omzet conform verwachting stijgen en ook de resultaten trokken aan. De koers van het aandeel noteerde 0,6 procent hoger.

Zalando groeide in 2021 opnieuw sterk. De koers van het aandeel noteerde niettemin 9,5 procent lager en was daarmee de sterkste daler in Frankfurt.

Shell stapt uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. En TotalEnergies liet weten niet langer te zullen investeren in nieuwe projecten in Rusland. De koers van het aandeel Shell noteerde 1,6 procent lager, jet aandeel TotalEnergies verloor 3,2 procent in koers.

In Parijs noteerden vrijwel alle hoofdaandelen lager. Thales zag kans een winst van 5,6 procent op het bord te krijgen. Maandag waren defensie-aandelen ook al gewild. Verlies van meer dan 1 procent gold voor 34 aandelen, waarvan er 18 zelfs meer dan 3 procent.

In Frankfurt was het aandeel Covestro met een koerswinst van 2,1 procent de sterkste plus, van een groep van slechts vier stijgers. Ook hier was het aantal koersen dat meer dan 1 procent inleverde met 33 stevig aan de maat.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd na een behoorlijke volatiele sessie. De S&P 500 daalde uiteindelijk 0,2 procent op 4.373,94 punten en de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.892,60 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent en sloot op 13.751,40 punten.