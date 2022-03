Commerzbank verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Commerzbank AG

(ABM FN-Dow Jones) Commerzbank heeft de verwachtingen voor 2024 verhoogd. Dit kondigde de Duitse bank dinsdag tijdens een beleggersdag aan. De bank presenteerde zijn Strategy 2024, inclusief nieuwe doelstellingen. Commerzbank verwacht in 2024 een omzet van 9,1 miljard euro en een operationeel resultaat van 3 miljard euro. Daarmee ligt de omzetverwachting 400 miljoen euro hoger dan eerder. Het operationeel resultaat schatte Commerzbank voorheen op 2,7 miljard euro. Tevens wil de bank zijn aandeelhouders beter belonen. Commerzbank wil 3 tot 5 miljard euro via dividenduitkeringen of aandeleninkoopprogramma's laten terugvloeien. Commerzbank rekent in 2024 op 5,4 miljard euro aan kosten, iets meer dan de 5,3 miljard euro waarop de bank eerder mikte. In 2021 maakte de bank echter nog 6,7 miljard euro aan kosten. Voor 2024 verwacht de bank een rendement op het tastbaar eigen vermogen van meer dan 7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.