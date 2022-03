DoorDash neemt Bbot over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DoorDash heeft dinsdag de overname van Bbot aangekondigd. Financiële details werden niet gedeeld. Bbot, opgericht in 2017, is een bestel- en betaalsysteem voor de horeca. Ook levert het analyses en marketingoplossingen. Door het toevoegen van de technologie van Bbot aan die van DoorDash, denkt de maaltijdbezorger de horeca-ondernemers op zijn platform beter te kunnen bedienen. Bron: ABM Financial News

