Valuta: euro daalt

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag lager ten opzichte van de dollar in een markt die geheel in beslag wordt genomen door de ontwikkelingen in Oekraïne.

"Dat is wat nu telt, maar wij vinden de reactie tot nog toe redelijk afgewogen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "We vernemen het geluid dat de Europese Centrale Bank zich mogelijk wat terughoudender opstelt in het rentebeleid en dat kan voor de euro een zeker neerwaarts effect hebben. Voorlopig is Oekraïne de bepalende factor in een markt die nog helemaal niet in paniek is", aldus Van der Meer.

Vrijwel alle toonaangevende inkoopmanagersindices voor de industrie in Europa lieten voor februari een groeiversnelling zien, met uitzondering van de eurozone en Duitsland.

Voor vanmiddag staan in Duitsland inflatiecijfers op de rol. Uit de VS komen twee inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie, van Markit en ISM, en de Amerikaanse bouwuitgaven.

De voorzitter van de ECB Christine Lagarde heeft vandaag een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz.

Van de Federal Reserve van Atlanta spreekt voorzitter Raphael Bostic, terwijl bestuurslid Catherine Mann van de Bank of England in Cleveland aantreedt voor een bijeenkomst van centrale banken.

Vannacht is de Amerikaanse president Joe Biden aan het woord voor zijn State of the Union.

De euro noteerde dinsdag 0,4 procent lager op 1,1177 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8343 Britse pond. Het Britse pond zakte dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3399 dollar. De euro noteerde dinsdag globaal op 118 roebel, ofschoon Van der Meer wel aangaf dat er de facto geen koers voor de Russische munt valt vast te stellen, nadat Russische banken van het internationale betalingssysteem Swift worden geweerd.