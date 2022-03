ING opnieuw onder druk op rood Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend lager, waarbij beleggers onverminderd de aandacht vestigen op de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 721,04 punten. Oekraïne werd vanochtend opnieuw opgeschrikt door een raketaanval, dit keer in het centrum van Charkov. Ook is er een groot Russisch militair konvooi onderweg naar Kiev. De centrale bank in Rusland besloot om de lokale beurzen voor de tweede dag op rij dicht te houden, om een kapitaalvlucht tegen te gaan en nadat de VS transacties op de Russische aandelenmarkten blokkeerden. Op maandag besloot de centrale bank de rentes te verhogen van 9,5 procent tot 20 procent, vanwege de westerse sancties van afgelopen weekend. Steeds meer bedrijven vertrekken uit Rusland. Maandagavond kondigde Shell aan dat het uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom stapt. BP liet zondag al weten Rusland de rug toe te keren en zojuist kwam TotalEnergies met de mededeling niet langer in nieuwe Russische projecten te investeren.



Shell waardeerde de activiteiten die onderdeel zijn van de joint ventures met Gazprom eind 2021 op zo'n 3 miljard dollar. Het besluit zal leiden tot afschrijvingen, aldus Shell. Het aandeel leverde vanochtend in Amsterdam 1,0 procent aan waarde in. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet vooral banken onder druk staan op de Europese beurzen. ING verloor vanochtend opnieuw 3,2 procent, nadat het op maandag ook al beurswaarde zag verdampen. "Het afsluiten van Russische banken van het SWIFT-betalingssysteem en de lagere rente zijn daarvoor de belangrijkste aanleiding", aldus Wiersma. In sommige gevallen staat de koersdaling volgens hem echter niet in verhouding met de uitstaande schulden in Rusland en Oekraïne. Het muntpaar euro/dollar koerste vlak op 1,1196. Vorige week trok de dollar nog flink aan vanwege zijn status als veilige haven. De olieprijzen stegen verder met circa drie procent. Vandaag staat er een meeting van OPEC+ op de agenda. Daar zal de geplande productieverhoging van 400.000 vaten olie per dag besproken worden, net zoals in eerdere bijeenkomsten dit jaar. Op macro-economisch vlak bleek de Europese industrie in februari iets minder hard te zijn gegroeid, wat voorlopige cijfers al lieten zien. Ondanks de beperkte terugval sprak econoom Joe Hayes van Markit van een goede maand voor de industrie in de eurozone. De vraag stijgt. "De onderliggende verkoopcondities worden duidelijk sterker, nu Europa de omikrongolf achter zich laat." Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Prosus 0,9 procent. Just Eat Takeaway.com sloot de rij met een verlies van 4,7 procent. Het aandeel steeg op maandag nog fors. ASMI leverde tot 4,2 procent in. In de AMX won PostNL 1,9 procent en OCI 1,7 procent. Inpost verloor juist 7,4 procent. In de AScX won B&S Group in de nasleep van cijfers een dag eerder 7,5 procent tot 7,76 euro. ING verhoogde dinsdag het koersdoel voor B&S van 11,10 naar 12,50 euro bij handhaving van het koopadvies en beursgoeroe Geert Schaaij tipte het aandeel aan zijn lezers.



Beursnieuweling Azerion steeg 3,9 procent. Jefferies gaf een koopadvies af met een koersdoel van 11,00 euro. Bron: ABM Financial News

