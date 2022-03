TotalEnergies staakt investeringen in Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Total

(ABM FN-Dow Jones) TotalEnergies heeft de inval in Oekraïne door Rusland veroordeeld en aangegeven niet langer te investeren in nieuwe projecten in Rusland. "TotalEnergies ondersteunt de omvang en kracht van de sancties die door Europa zijn ingesteld en zal deze uitvoeren ongeacht de gevolgen voor haar activiteiten in Rusland", aldus het bedrijf. Maandagavond heeft Shell de samenwerkingen met het Russische energiebedrijf Gazprom opgezegd en zondag meldde BP dat het uit het Russische staatsoliebedrijf Rosneft stapt. Bron: ABM Financial News

