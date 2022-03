Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Wolters Kluwer licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Wolters Kluwer verhoogd van 97,00 naar 98,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Analist Sarah Simon noemde de resultaten van het databedrijf over 2021 uitstekend. Zij werden ook door alle divisies van de onderneming uit Alphen aan den Rijn gedragen. Wolters Kluwer lijkt volgens Berenberg profijt te hebben van de migratie van een leverancier van data naar een specialist op het gebied van toepassingen en oplossingen. De bank verhoogde na de jaarcijfers de ramingen voor Wolters Kluwer licht. Berenberg gaat voor 2022 uit van opnieuw een goed jaar met een groei van 4,5 procent en een marge van 25,6 procent. Wolters Kluwer ging vorige week woensdag bij de publicatie van de jaarcijfers voor 2022 zelf uit van een marge van 25,5 tot 26,0 procent. Berenberg ziet bij het bedrijf werk maken van de omzet per klant. Zodra een partij klant is, probeert Wolters Kluwer ook andere oplossingen te verkopen om zo meer omzet uit dezelfde klant te halen. Het aandeel Wolters Kluwer daalde dinsdag 0,5 procent naar 90,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.