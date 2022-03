Deutsche Bank verlaagt koersdoel ASMI stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ASM International verlaagd van 440,00 naar 350,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Robert Sanders. "Gezien de onzekerheid op macro-economisch en politiek vlak is het geen verrassing dat de aandelen ASMI een flinke tik kregen, na de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal die de verwachte verhoging niet opleverden", aldus Sanders ASMI verhoogde de investeringen en dat was terug te zien in de kosten, zo benadrukte de analist. Ook is het bedrijf meer kwijt om talent aan zich te binden. "Maar misschien is de waarheid dat de belangrijkste klanten [van ASMI] met steeds complexere uitdagingen worden geconfronteerd […], zoals ook blijkt uit de vertraging met 3 nanometer bij TSMC", aldus Sanders. Als dit zo is, dan zal ASMI hier volgens Deutsche Bank van profiteren in de komende jaren, maar tegelijk zal dit ook de kosten doen stijgen. Toch meent Sanders dat er geen reden is "om de handdoek in de ring te gooien" en herhaalde hij zijn koopadvies voor ASMI. Het aandeel sloot maandag op 288,20 euro. Bron: ABM Financial News

