Shell benoemt nieuwe CFO

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft Sinead Gorman benoemd tot CFO per 1 april. Dit meldde de energiereus dinsdagochtend. Jessica Uhl, die de afgelopen vijf jaar de CFO van Shell was, stopt per 31 maart. Wel zal zij Gorman tot 30 juni blijven assisteren bij de overgang. Daarna verlaat zij de onderneming. Gorman is momenteel executive vice president Finance bij de tak Upstream van Shell. Zij werkt sinds 1999 voor de energiereus. Shell gaf als reden voor het vertrek van Uhl, dat vanwege familieomstandigheden een langdurige verhuizing naar het VK niet houdbaar is voor haar. Shell verhuisde recent het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen. Bron: ABM Financial News

