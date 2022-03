Min of meer neutrale start AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een nipt hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor orde beursgong op een winst van enkele tienden van een procent.

De AEX steeg maandag, ondanks een stevige rode opening, al 0,3 procent naar 729,72 punten.

"Wat opvalt is, dat hoe verder je van het front verwijderd bent, hoe minder impact op de beurzen", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News, wijzend op de koersvorming in bijvoorbeeld Azië en Amerika. “Dat is ook logisch", vindt hij, want Europa wordt bedreigd en de impact van de sancties van het Westen is het grootst op Europese landen.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend overwegend hoger met als uitschieter de beurs in Japan met een winst van ruim 1 procent. De olie-futures koersen daarnaast ongeveer 1 procent hoger, maar noteren nog wel onder de 100 dollar. Op Wall Street bleven de hoofdindices maandagavond na een bewegelijke handelsdag uiteindelijk dichtbij huis.

JPMorgan beargumenteerde dat de zwaarste verkoopgolf misschien al voorbij is. "De crisis tussen Rusland en Oekraïne zal voor marktvolatiliteit blijven zorgen, maar de directe impact op de bedrijfswinsten zal klein zijn. Indirecte risico's zijn groter, gezien de effecten van hogere grondstoffenprijzen op inflatie, groei en consumenten", schreef analist Marko Kolanovic van de zakenbank. "Een lichtpuntje is zelfs dat de crisis een voorzichtige herbeoordeling van de Fed van zijn rentebeleid heeft afgedwongen."

Volgens chief investment officer Fahad Kamal van Kleinwort Hambros is er op Wall Street echter nog steeds sprake een "enorme volatiliteit en nervositeit". Het risico dat het volledig uit de hand loopt, is volgens hem alleen maar toegenomen.

Hoe de oorlog in Oekraïne op korte termijn ook wordt beslist, de wereldeconomie zal er volgens econoom Paul Jackson van vermogensbeheerder Invesco nog lang onrustig door blijven. Hij verwacht een klap van 0,5 tot 1 procentpunt voor de wereldeconomie als gevolg van de Russische invasie.

Vanavond lokale tijd houdt president Joe Biden de jaarlijkse 'State of the Union'. En gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens Thomas Martin van GLOBALT Investments wel eens een heel belangrijke worden. Biden moet duidelijk maken dat hij "alles doet wat hij kan om de wereldorde te beschermen", vindt Martin.

Beleggers hebben vandaag naast de State of the Union ook onder meer oog voor de inkoopmanagersindices voor de industrie, die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Shell stapt uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Shell waardeerde de activiteiten die onderdeel zijn van de joint ventures met Gazprom eind 2021 op zo'n 3 miljard dollar. Het verlaten van de ondernemingen zal leiden tot afschrijvingen, waarschuwde Shell.

ING rondde zijn aandeleninkoopprogramma af. Sinds de start op 5 oktober 2021 kocht ING in totaal ruim 139,7 miljoen aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 12,47 euro, waarmee het inkoopprogramma een waarde had van ruim 1,7 miljard euro.

Heijmans kreeg een voorlopige gunning van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Het project levert voor Heijmans een omzet van circa 150 miljoen euro op.

Jefferies is dinsdag gestart met het volgen van beursnieuweling Azerion met een koopadvies en een koersdoel van 11,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,2 procent op 4.373,94 punten en de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 33.892,60 punten. De Nasdaq steeg 0,4 procent en sloot op 13.751,40 punten.