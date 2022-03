Beursblik: Jefferies start volgen Azerion met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is dinsdag gestart met het volgen van beursnieuweling Azerion met een koopadvies en koersdoel van 11,00 euro. Het platform van Azerion koppelt adverteerders en uitgevers aan games. Dit zijn volgens analist Ken Rumph twee groeimarkten, vanwege de hoge vraag naar games en de behoefte om gebruikers aan zich te binden en daar geld aan te verdienen. Rumph verwacht een autonome groei van meer dan 20 procent tot 2024, en de marge zal dan inmiddels ook op 20 procent liggen, tegen 15 procent in 2021. "Dat is een aantrekkelijke combinatie", aldus de analist. Overnames kunnen ook bijdragen aan een verdere waardestijging en kunnen een goed instapmoment zijn voor beleggers, gezien de huidige free float minder dan 10 procent is. Het aandeel Azerion sloot maandag op 8,95 euro. Bron: ABM Financial News

