Heijmans realiseert verbreding A1 tussen Apeldoorn en Twello

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft een voorlopige gunning gekregen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello. Dit maakte de bouwer dinsdagochtend bekend. Het project levert voor Heijmans een omzet van circa 150 miljoen euro op.



Nadat de zogeheten standstill-termijn is verstreken kan worden overgegaan tot de definitieve gunning, aldus de bouwer. Dit zal naar verwachting nog in maart plaatsvinden. De opdracht betreft de fase 2 van de verbreding van de A1, naar deels 2x3 en deels 2x4 rijstroken tussen Apeldoorn en Twello over zo’n 14 kilometer snelweg. De werkzaamheden aan de weg starten in in het vierde kwartaal van 2022 en de beoogde openstelling is in het tweede kwartaal van 2025. Bron: ABM Financial News

