Opnieuw forse groei Zalando

Beeld: Zalando

(ABM FN-Dow Jones) Zalando is in 2021 opnieuw sterk gegroeid. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Duitse online retailer. "We zijn verheugd met onze sterke prestaties", aldus CEO David Schröder in een toelichting. De topman wees op de groei van het aantal klanten en de vooruitgang die werd geboekt met het behalen van de strategische doelen. "Dit onderstreept de gigantische kansen die voor ons liggen." In het afgelopen jaar steeg de omzet met krap dertig procent tot 10,4 miljard euro. Een jaar eerder was dit nog krap 8 miljard euro. Het zogeheten bruto merchandise volume, een belangrijke indicatie voor de omzetgroei, steeg op jaarbasis met 34,1 procent van 10,7 miljard naar 14,3 miljard euro. De aangepaste EBIT bedroeg 468 miljoen euro, en de bijbehorende marge was 4,5 procent. Dit is aan de bovenkant van de outlook van Zalando van 400 tot 475 miljoen euro. Bij de cijfers over het derde kwartaal liet de retailer al weten te verwachten aan de bovenkant van de bandbreedte uit te zullen komen. Een jaar eerder bedroeg de EBIT nog 421 miljoen euro met een marge van 5,3 procent. Onder de streep restte een winst van bijna 235 miljoen euro tegen 226 miljoen euro in 2020. Outlook De modeketen verwacht voor het lopende jaar 2022 een aangepaste EBIT van 430 tot 510 miljoen euro. Verder rekent Zalando op een groei van de bruto merchandise volume met 16 tot 23 procent. Bron: ABM Financial News

