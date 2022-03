Europese beurzen openen naar verwachting opnieuw lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet, nu Rusland en Oekraïne geen staakt-het-vuren hebben weten uit te onderhandelen.

IG voorziet een openingsverlies van 105 punten voor de Duitse DAX, een min van 57 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 38 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het rood geëindigd, maar wisten wel aardig te stijgen ten opzichte van het laagste punt van de dag.

"Poetin heeft de verkeerde inschatting gemaakt door te verwachten dat westerse overheden niet de daadkracht zouden tonen met de uitsluiting van Russische banken uit het SWIFT-systeem", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens hoofdeconoom Holger Schmieding van Berenberg Bank maken de grote Russische banken die zijn uitgesloten van het SWIFT-systeem circa 70 procent uit van de gehele Russische bankensector. Met deze maatregel wordt het de banken moeilijk gemaakt om betalingen te doen en om aanspraak te maken op de buitenlandse reserves ter waarde van circa 630 miljard dollar. "Dit kan problemen opleveren voor financiële en niet-financiële bedrijven buiten Rusland", aldus Schmieding.

BP liet zondag bijvoorbeeld al weten 25 miljard dollar af te schrijven, vanwege de desinvestering van een belang van krap 20 procent in het Russische Rosneft. Het aandeel BP verloor maandag zo'n 3,5 procent.

Sectorgenoot Shell verloor in Amsterdam iets meer dan een procent en maakte maandag nabeurs bekend dat het uit zijn joint ventures met Gazprom stapt. TotalEnergies daalde in Parijs circa 5 procent.

In Parijs schoten Thales en Dassault Systems, een Franse bouwer van onder meer gevechtsvliegtuigen 12 en 8 procent omhoog op de verwachting dat deze bedrijven meer orders zullen krijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitbreiding van het Duitse defensiebudget.

Rheinmetall, door Jefferies genoemd als één van de partijen die gaat profiteren van hogere defensie-uitgaven, won zelfs 25 procent.

De SWIFT-maatregelen raken ook financials buiten Rusland en deze aandelen stonden daarom flink onder druk op de Europese beurzen. ING verloor 8 procent en Raiffeisen Bank International daalde zelfs 15 procent. De Oostenrijkse bank haalde afgelopen jaar nog een derde van zijn winst uit Rusland.

Hoewel de directe blootstelling van Europese financials in Rusland en Oekraïne klein is, kan de indirecte impact op de omzet, kredietverliezen en waardering aanzienlijk zijn, waarschuwde Deutsche Bank.

De Duitse bank becijfert dat de economie in de eurozone in een gematigd 'shock scenario' 1 procentpunt minder zal groeien.

Voor elke euro ontvingen handelaren ruim 106 Russische roebel. De Russische centrale bank probeerde maandag iets van de klappen van de sancties op te vangen met een renteverhoging naar 20 procent. De beurs in Moskou bleef maandag gesloten.



Euro STOXX 50 3.926,28 (-1,1%)

STOXX Europe 600 453,11 (-0,1%)

DAX 14.461,02 (-0,7%)

CAC 40 6.658,83 (-1,4%)

FTSE 100 7.458,25 (-0,4%)

SMI 11.986,78 (-0,00%)

AEX 729,72 (+0,3%)

BEL 20 4.014,02 (-1,2%)

FTSE MIB 25.415,89 (-1,4%)

IBEX 35 8.479,20 (-0,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een iets hogere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag verdeeld geëindigd na behoorlijke schommelingen. Het sentiment blijft in het teken staan van het conflict in Oekraïne.

"Er is een enorme volatiliteit en nervositeit", zei Fahad Kamal, chief investment officer bij Kleinwort Hambros. Het risico dat het volledig uit de hand loopt, is volgens hem alleen maar toegenomen.

Maandag onderhandelden Oekraïne en Rusland voor het eerst sinds het Russische leger zijn buurland binnenviel over een oplossing. De gesprekken leverden nog geen resultaat op en gaan mogelijk op een later moment verder.

Hoe de oorlog in Oekraïne op korte termijn ook wordt beslist, de wereldeconomie zal er nog lang onrustig door blijven, volgens econoom Paul Jackson van vermogensbeheerder Invesco. Hij verwacht een klap van 0,5 tot 1 procent voor de wereldeconomie als gevolg van de Russische invasie.

Dinsdagavond lokale tijd houdt president Joe Biden de jaarlijkse 'State of the Union'. En gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens Thomas Martin van GLOBALT Investments wel eens een heel belangrijke worden. Biden moet duidelijk maken dat hij "alles doet wat hij kan om de wereldorde te beschermen", vindt Martin.

Verder zullen beleggers woensdag en donderdag letten op voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De centraal bankier verschijnt dan voor het Amerikaanse Congres om tijdens zijn halfjaarlijkse hoorzitting tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

De Russische invasie zal de Fed vermoedelijk niet van het plan afhouden om de rente spoedig te verhogen, verwacht ClearBridge Investment. De al hoge inflatie zal door de stijgende grondstoffenprijzen, een direct gevolg van de Russische agressie, alleen maar verder oplopen, waarschuwt de investeerder.

De olieprijzen zaten na een kleine dip op vrijdag, maandag weer flink in de lift. Brent steeg tot 101 dollar en WTI tot bijna 96 dollar.

Handelaren rekenen op een aanbodtekort, bijvoorbeeld door strenge sancties tegen Rusland die ook de energiesector raken.

"Het scenario van een totale disruptie van de energietoevoer is onwaarschijnlijk, een aanzienlijke prijsstijging is dat wel", volgens

marktstrateeg Mabrouk Chetouane van Natixis.

Woensdag komt OPEC+, met bondgenoot Rusland, bijeen voor hun maandelijkse vergadering over de bestaande productie-afspraken. Conform die afspraken wordt de productie van OPEC+ landen elke maand met 400.000 vaten per dag opgevoerd.

Volgens investeringsstrateeg Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management is het waarschijnlijk dat OPEC+ vasthoudt aan de bestaande afspraken, waardoor de productie verder wordt verhoogd met 400.000 per dag in april.

Bedrijfsnieuws

Defensie-aandelen deden maandag goede zaken. Door de oorlog in Oekraïne zullen landen meer uitgeven aan hun militaire apparaat. Duitsland liet dit weekend al weten tientallen miljarden meer te gaan spenderen aan defensie. In Europa sloten defensie-aandelen daardoor maandag hoger en ook de Amerikaanse bedrijven in deze sector profiteerden. Raytheon Technologies en Lockheed Martin sloten 4,5 en 6,5 procent hoger.

Bankaandelen staan daarentegen onder druk door de stevige sancties op Russische banken en de gedeeltelijke uitsluiting van het SWIFT systeem. JPMorgan daalde 4,6 procent, Goldman Sachs en Bank of America ruim 2 procent en Morgan Stanley zo'n 4 procent.

Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder en ook operationeel was sprake van een verbetering voor het bedrijf van Warren Buffett. De winst was ook beter dan verwacht. Het aandeel steeg licht.

TD Bank uit Toronto neemt First Horizon uit Tennessee over voor 13,4 miljard dollar. Het is een van de grotere Noord-Amerikaanse bankfusies in de afgelopen maanden. TD Bank daalde maandag 2 procent en First Horizon steeg bijna 29 procent.

S&P 500 index 4.373,94 (-0,2%)

Dow Jones index 33.892,60 (-0,5%)

Nasdaq Composite 13.751,40 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag overwegend hoger.

Nikkei 225 26.870,35 (+1,3%)

Shanghai Composite 3.472,78 (+0,3%)

Hang Seng 22.638,38 (-0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1195. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,1215.

USD/JPY Yen 115,10

EUR/USD Euro 1,1195

EUR/JPY Yen 128,85

MACRO-AGENDA:

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Jap)

02:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - Februari (Chi)

02:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Februari (Chi)

04:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Detailhandelsverkopen - Januari (Dld)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Februari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Februari def. (VK)

14:00 Inflatie - Februari vlpg. (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - Februari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Februari (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Bayer - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Beiersdorf - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Zalando - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

13:00 Kohl's - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Hewlett Packard - Cijfers eerste kwartaal (VS)