Tegenvallende outlook Zoom

(ABM FN-Dow Jones) Zoom Video Communications heeft in het vierde kwartaal de verwachtingen overtroffen maar de outlook voor het lopende kwartaal valt tegen.



Uit de resultaten die maandag nabeurs verschenen, bleek dat de videovergaderdienst in het afgelopen kwartaal een nettowinst heeft behaald van 490,5 miljoen dollar, of 1,60 dollar per aandeel. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder 260,4 miljoen dollar, of 0,87 dollar per aandeel.



De aangepaste winst kwam in het vierde kwartaal uit op bijna 394 miljoen dollar, of 1,29 dollar per aandeel. Hier gingen door FactSet geraadpleegde analisten uit van 1,07 dollar per aandeel.



De omzet verbeterde in de verslagperiode met 21 procent op jaarbasis naar 1.071,4 miljoen dollar. Analisten voorspelden 1.054 miljoen dollar.



Zoom zelf ging voor het vierde kwartaal uit van een aangepaste winst per aandeel van 1,06 tot 1,07 dollar en een omzet van tussen de 1.051 en 1.053 miljoen dollar.



Outlook



Voor het lopende eerste kwartaal rekent Zoom op een omzet van 1.070 tot 1.075 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 0,86 tot 0,88 dollar.



Analisten gaan uit van een omzet van 1.095 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 1,03 dollar.



Voor heel het boekjaar voorspelt Zoom een omzet van 4.530 tot 4.550 miljoen dollar en een aangepaste winst per aandeel van 3,45 tot 3,51 dollar.



In de nabeurshandel in New York noteert het aandeel maandag 9 procent lager.

Bron: ABM Financial News