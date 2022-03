EU gaat praten over lidmaatschap Oekraine - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie gaat praten over een lidmaatschap van Oekraïne. Dit meldde persbureau Reuters maandag op basis van uitspraken die de president van de Europese Raad Charles Michel deed op de Franse televisie. Maandag toonde de Oekraïense president Zelensky op Twitter het papierwerk om lid te worden. Zondag zei de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen al dat "Oekraïne één van ons is" en dat "we hen in de Europese Unie willen."



Zelensky had de EU recent gevraagd om een lidmaatschap te versnellen. Het proces duurt normaliter jaren. Kroatië trad als laatste toe in 2013, tien jaar na het indienen van de aanvraag.



Landen die willen toetreden tot de EU moeten EU-wetgeving aannemen en hervormingen doorvoeren, onder meer op juridisch en economisch gebied. Goedkeuring vereist groen licht van alle 27 lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

