Brent sluit boven 100 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag weer flink opgelopen. Bij een settlement van 95,72 dollar werd een vat West Texas Intermediate 4,5 procent duurder. Brent-olie steeg zelfs tot ruim 101 dollar. Dat was voor het eerst sinds 2014.



De olieprijzen stegen vorige week al even tot boven de 100 dollar per vat nadat Rusland Oekraïne binnenviel en er is ruimte voor een verdere stijging wanneer het militaire conflict zich voortsleept.



Energiefirma Rystad Energy sluit niet uit dat de olieprijzen kunnen stijgen naar 130 dollar per vat, terwijl analisten van JPMorgan Chase rekenen op 120 dollar per vat. Ook een stijging richting het record van 147 dollar, een stand die werd bereikt in 2008, is volgens sommige marktkenners niet uitgesloten.



Een bullish signaal is backwardation: de spotprijs van olie is hoger dan de prijs voor levering in de toekomst. Dit impliceert dat handelaren rekenen op een aanbodtekort, bijvoorbeeld door strenge sancties tegen Rusland die ook de energiesector raken.



"Het scenario van een totale disruptie van de energietoevoer is onwaarschijnlijk, een aanzienlijke prijsstijging is dat wel", volgens marktstrateeg Mabrouk Chetouane van Natixis.



Chetouane becijfert dat een prijsstijging van 15 procent van de energieprijzen leidt tot een stijging van 0,2 procentpunt van de consumentenprijsindex over een periode van 12 maanden.



Woensdag komt OPEC+, met bondgenoot Rusland, bijeen voor hun maandelijkse vergadering over de bestaande productie-afspraken. Conform die afspraken wordt de productie van OPEC+ landen elke maand met 400.000 vaten per dag opgevoerd.



Volgens investeringsstrateeg Rob Haworth van U.S. Bank Wealth Management zijn er twee mogelijke uitkomsten van de aanstaande OPEC+ bijeenkomst. OPEC+ houdt vast aan de status quo, en dus een verdere verhoging van 400.000 vaten per dag, of gaat de productie sneller opvoeren.



Het eerste is het meest waarschijnlijk, aldus Haworth. In dat geval zullen de olieprijzen nauwelijks reageren en blijft de impact van internationale sancties tegen Rusland de belangrijke factor voor de oliemarkten.

Bron: ABM Financial News