ING rondt aandeleninkoop af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft zijn aandeleninkoopprogramma afgerond. Dit meldde de bank maandagavond. Sinds de start op 5 oktober 2021 kocht ING in totaal ruim 139,7 miljoen aandelen terug tegen een gemiddelde prijs van 12,47 euro, waarmee het inkoopprogramma een omvang heeft van ruim 1,7 miljard euro. Bron: ABM Financial News

