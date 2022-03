Wall Street koerst lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 1,1 procent op 4.339,03 punten en de Dow Jones index verliest 1,2 procent op 33647,08 punten. De Nasdaq levert 0,5 procent in op 13.628,83 punten.

Het sentiment blijft in het teken staan van het conflict in Oekraïne.

"Er is een enorme volatiliteit en nervositeit", zei Fahad Kamal, chief investment officer bij Kleinwort Hambros. Het risico dat het volledig uit de hand loopt, is volgens hem alleen maar toegenomen.

Vandaag onderhandelen Oekraïne en Rusland voor het eerst sinds het Russische leger zijn buurland binnenviel over een oplossing. Dat voedt de hoop iets, hoewel de president van Oekraïne al aangaf weinig van de onderhandelingen te verwachten.

Jeffrey Halley, marktanalist bij Oanda, verwacht dat elk sprankje hoop die de onderhandelingen opleveren, zal zorgen voor een herstel op de aandelenmarkten. Toch is er voor de langere termijn enorm veel schade aangericht, aldus Halley. Wereldwijd zal dit worden gevoeld, hoewel volgens High Frequency Economics de Amerikaanse economie slechts beperkt zal worden geraakt.

"Een sterke economie, een krappe arbeidsmarkt en historisch hoge prijsstijgingen zullen de normalisering van het monetaire beleid op koers houden", verwacht High Frequency Economics.

Hoe de oorlog in Oekraïne op korte termijn ook wordt beslist, de wereldeconomie zal er nog lang onrustig door blijven, volgens econoom Paul Jackson van vermogensbeheerder Invesco. Hij verwacht een klap van 0,5 tot 1 procent voor de wereldeconomie als gevolg van de Russische invasie.

Dinsdag zal president Joe Biden de jaarlijkse 'State of the Union' houden. En gezien de recente geopolitieke ontwikkelingen, kan dit volgens Thomas Martin van GLOBALT Investments wel eens een heel belangrijke worden. Biden moet duidelijk maken dat hij "alles doet wat hij kan om de wereldorde te beschermen", meent Martin.

Ook zullen beleggers woensdag en donderdag aandacht hebben voor voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De centraal bankier verschijnt dan voor het Congres om tekst en uitleg te geven over het monetaire beleid.

De Russische invasie zal de Fed vermoedelijk niet van zijn plan afhouden om de rente spoedig te verhogen, zo denkt ClearBridge Investment. De al hoge inflatie zal door de stijgende grondstoffenprijzen, een direct gevolg van de Russische agressie, alleen maar verder oplopen, waarschuwt de investeerder.

De olieprijzen zitten na een kleine dip op vrijdag, maandag weer flink in de lift. WTI en Brent stijgen zo'n 5 procent.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1205.

Bedrijfsnieuws

Defensie-aandelen staan vandaag in het zonnetje. Door de oorlog in Oekraïne zullen landen meer uitgeven aan hun militaire apparaat. Duitsland liet dit weekend al weten tientallen miljarden meer te gaan spenderen aan defensie. In Europa sloten defensie-aandelen daardoor maandag flink hoger en ook de Amerikaanse bedrijven in deze sector lijken te profiteren. Raytheon Technologies en Lockheed Martin noteren 3 tot 4 procent hoger.

Bankaandelen staan daarentegen onder druk door de stevige sancties op Russische banken en de gedeeltelijke uitsluiting van het SWIFT systeem. JPMorgan daalt 3 procent, Goldman Sachs en Bank of America zo'n 2,5 procent en Morgan Stanley bijna 4 procent.

Berkshire Hathaway heeft in het vierde kwartaal van 2021 meer winst behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder en ook operationeel was sprake van een verbetering voor het bedrijf van Warren Buffett. De winst was ook beter dan verwacht. Het aandeel stijgt fractioneel.

TD Bank uit Toronto neemt First Horizon uit Tennessee over voor 13,4 miljard dollar. Het is een van de grotere Noord-Amerikaanse bankfusies in de afgelopen maanden. TD Bank daalt 2 procent en First Horion stijgt liefst 29 procent.

HP Inc en Zoom Video Communications komen nabeurs met cijfers.