Shell stapt uit joint ventures Gazprom

(ABM FN-Dow Jones) Shell stapt uit zijn joint ventures met het Russische Gazprom, in reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Dit meldde de oliereus maandag.

"We zijn geschokt door het verlies aan mensenlevens in Oekraïne, dat we betreuren, als gevolg van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt", zei Shell-topman Ben van Beurden in een verklaring. "In overleg met regeringen over de hele wereld zullen we ook de gedetailleerde zakelijke implicaties doornemen, inclusief het belang van veilige energieleveringen aan Europa en andere markten, in overeenstemming met de relevante sancties."

Shell waardeerde de activiteiten die onderdeel zijn van de joint ventures met Gazprom eind 2021 op zo'n 3 miljard dollar. Het verlaten van de ondernemingen zal leiden tot afschrijvingen, aldus Shell, dat maandag geen bedragen noemde.

Het bedrijf bevestigde verder zijn aangekondigde dividend en aandeleninkoopprogramma's. In het eerste kwartaal verwacht Shell een dividendverhoging van 4 procent.

De aankondiging van Shell volgt op die van BP zondag. De Britse energiereus stapt uit het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, waarin het een belang van 19,75 procent heeft.

Shell heeft een belang van 27,5 procent in een groot offshore project in het verre oosten van Rusland, dat voor de helft eigendom is van Gazprom en goed is voor 4 procent van de aardgasleveringen wereldwijd.

Shell maakte maandag ook bekend dat het stopt met zijn betrokkenheid in het financieren van de Nord Stream 2 pijplijn.