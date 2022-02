Europese beurzen verwerken sancties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag in het rood geëindigd, maar wisten wel aardig te stijgen ten opzichte van het laagste punt van de dag. De Stoxx Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 453,11 punten, de Duitse DAX verloor 0,7 procent op 14.461,02 punten, de Franse CAC 40 leverde 1,4 procent in op 6.658,83 punten en de Britse FTSE sloot 0,4 procent in de min op 7.458,25 punten. "Poetin heeft de verkeerde inschatting gemaakt door te verwachten dat westerse overheden niet de daadkracht zouden tonen met de uitsluiting van Russische banken uit het SWIFT-systeem", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "En de sancties houden niet op. Ook Poetin en enkele oligarchen worden flink gestraft, terwijl veel landen hun luchtruim hebben gesloten voor Russische vliegtuigen." Volgens hoofdeconoom Holger Schmieding van Berenberg Bank maken de grote Russische banken die zijn uitgesloten van het SWIFT-systeem circa 70 procent uit van de gehele Russische bankensector. Met deze maatregel wordt het de banken moeilijk gemaakt om betalingen te doen en om aanspraak te maken op de buitenlandse reserves ter waarde van circa 630 miljard dollar. "Dit kan problemen opleveren voor financiële en niet-financiële bedrijven buiten Rusland", aldus Schmieding. BP liet zondag bijvoorbeeld al weten 25 miljard dollar af te schrijven, vanwege de desinvestering van een belang van krap 20 procent in het Russische Rosneft. Het aandeel BP verloor maandag zo'n 3,5 procent. Sectorgenoot Shell verloor in Amsterdam iets meer dan een procent. TotalEnergies daalde in Parijs circa 5 procent. De SWIFT-maatregelen raken ook financials buiten Rusland en deze aandelen stonden daarom flink onder druk op de Europese beurzen. ING verloor 8 procent en Raiffeisen Bank International daalde zelfs 15 procent. De Oostenrijkse bank haalde afgelopen jaar nog een derde van zijn winst uit Rusland. Hoewel de directe blootstelling van Europese financials in Rusland en Oekraïne klein is, kan de indirecte impact op de omzet, kredietverliezen en waardering aanzienlijk zijn, waarschuwde Deutsche Bank. De Duitse bank becijfert dat de economie in de eurozone in een gematigd 'shock scenario' 1 procentpunt minder zal groeien. De euro noteerde rond het Europese slot op 1,1243 dollar. Voor elke euro ontvingen handelaren ruim 106 Russische roebel. De Russische centrale bank probeerde maandag iets van de klappen van de sancties op te vangen met een renteverhoging naar 20 procent. De beurs in Moskou bleef gesloten. WTI-olie en Brent stegen maandag 3 tot 4 procent. Later deze week vergadert OPEC+ over de bestaande productie-afspraken. Bedrijfsnieuws In Parijs schoten Thales en Dassault Systems, een Franse bouwer van onder meer gevechtsvliegtuigen 12 en 8 procent omhoog op de verwachting dat deze bedrijven meer orders zullen krijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de uitbreiding van het Duitse defensiebudget. Rheinmetall, door Jefferies genoemd als één van de partijen die gaat profiteren van hogere defensie-uitgaven, won zelfs 25 procent. Wall Street Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street verdeeld, met een plus van een half procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

