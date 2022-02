ING hard onderuit op licht hoger Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag, ondanks een stevige rode opening, licht hoger gesloten.

De AEX steeg 0,3 procent naar 729,72 punten.

Na een weekend vol gevechten in Oekraïne, openden de Europese beurzen vanochtend flink lager. Gedurende de dag werden deze verliezen weer goedgemaakt.

"Wat opvalt is, dat hoe verder je van het front verwijderd bent, hoe minder impact op de beurzen", zegt vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News, wijzend op de koersvorming in bijvoorbeeld Azië en Amerika.

"Dat is ook logisch", vindt hij, want Europa wordt bedreigd en de impact van de sancties van het Westen is het grootst op Europese landen.

"Europa blijkt echter niet langer uiteengespeeld te kunnen worden door Rusland", concludeerde Van Decijk tevreden.

Daarbij is Poetin "een onbetrouwbare onderhandelingspartner" gebleken, en daar zal Rusland volgens de vermogensbeheerder de negatieve gevolgen nog heel lang voelen, zeker als Poetin aan de macht blijft.

Beleggers kijken inmiddels al vooruit wat er gebeurt na de oorlog, aldus Van Deijck, en daardoor doen defensie-aandelen en alternatieve energie, zoals in Amsterdam Alfen en Sif, het goed. Berenberg en Jefferies tipten vanochtend ook Europese defensie-aandelen aan hun klanten.

Macro-economisch was het uitermate rustig en ook het cijferseizoen is inmiddels voor een belangrijk deel achter de rug.

De euro/dollar handelde op 1,1243 en olie werd 2 tot 4 procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 1,877 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX ging Just Eat Takeaway aan kop met een koerswinst van 8,4 procent. De maaltijdbezorger komt woensdag met definitieve kwartaalcijfers. Universal Music Group steeg 6,0 procent. UMG liet weten dat het ook de rechten op de muziek van de Amerikaanse zanger Neil Diamond heeft gekocht. Hoeveel hiermee gemoeid is, werd niet openbaar gemaakt.

ASMI en Adyen stegen 4,4 en 2,9 procent.

De klappen vielen maandag bij de financiële waarden. In de AEX daalde Aegon 2,8 procent, NN 4,1 procent en ING zelfs 7,9 procent. Verzekeraars en banken profiteerden recent van het uitzicht op een hogere rente, maar door alle onrust kan dit volgens Van Deijck wel eens iets langer gaan duren. En daarnaast is het de vraag on hoeverre deze financials worden geraakt door de sancties tegen Rusland. “Dat maakt beleggers onzeker”, aldus de vermogensbeheerder.

In de AMX was ABN AMRO één van de grootste dalers, mede ook na een verkoopadvies van Berenberg. ASR Nederland daalde 3,1 procent en Corbion 4,5 procent. Berenberg besloot na de jaarcijfers vorige week om het koersdoel voor Corbion te verlagen naar 36,00 euro.

Koploper in de Midkap was Alfen, met een koerswinst van 7,4 procent, gevolgd door Vopak en Flow Traders met 5,6 en 5,4 procent.

Bij de smallcaps ging CM.com aan de leiding met een stijging van 6,6 procent, gevolgd door Sif met 6,2 procent. NX Filtration profiteerde van een koersdoelverhoging door Berenberg en won 2,2 procent.

De jaarcijfers van B&S werden beloond met een koerswinst van 3,9 procent. B&S boekte vorig jaar meer winst op een stabiele omzet en wist zo het margedoel te behalen. B&S wil dit jaar een autonome omzetgroei van 7,5 procent realiseren.

Brunel en Kendrion daalden 2,8 en 3,5 procent.

Beursnieuweling Azerion, genoteerd in de lokale lijst, steeg 8,5 procent. Het Russische telecombedrijf VEON leverde 27 procent in na cijfers. De omzet van VEON steeg afgelopen kwartaal wel met 12 procent.

Wall Street

De Dow Jones en de S&P 500 index lijden kleine verliezen, maar techbeurs Nasdaq weet er een plus uit te slepen van ruim een half procent.