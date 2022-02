UMG koopt liedjescatalogus zanger Neil Diamond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Publishing Group heeft de volledige liedjescatalogus van de Amerikaanse zanger Neil Diamond gekocht. Dit maakte het platenlabel van het aan de AEX genoteerde Universal Music Group maandag bekend. Diamond verkocht meer dan 130 miljoen albums en is bekend van onder meer Sweet Caroline. Ook 110 nooit uitgebrachte werken van Diamond maken deel uit van de deal. Zangers als Sting en Bob Dylan verkochten hun muziek recent ook al aan UMG. Hoeveel Diamond ontvangt voor de verkoop van zijn muziek, werd niet gemeld. Bron: ABM Financial News

