Dutch Star Two wordt definitief Cabka

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De buitengewone aandeelhoudersvergadering van Dutch Star Companies Two is nagenoeg unaniem akkoord gegaan met het plan om Cabka over te nemen en dat zal vanaf 1 maart dan ook de nieuwe naam van het bedrijf zijn. Dat maakte Dutch Star maandag bekend. Tegenover 9,74 miljoen stemmen voor, stonden een verwaarloosbaar aantal van 500 stemmen tegen en 3.800 onthoudingen, aldus het bedrijf. Vorige week maakte het fonds al bekend dat geen van de aandeelhouders de uitstap-optie had gekozen en dat de aandeelhoudersvergadering daarmee eigenlijk een formaliteit was. Bij de beursnotering van Dutch Star kregen alle aandeelhouders drie warrants per zes aandelen, met uitoefenprijzen op 11,00, 12,00 en 13,00 euro. De aandeelhouders die akkoord gaan met de overname van Cabka krijgen nog een 3 warants per zes aandelen, tegen dezelfde voorwaarden. Door de overname krijgt Cabka een beursnotering aan Amsterdam. De warrants met een uitoefenprijs van 11,00 euro zullen automatisch worden geconverteerd, omdat de koers voldeed aan de voorwaarden. De warrants met uitoefenprijzen op 12,00 en 13,00 euro zullen niet worden geconverteerd en worden Cabka-warrants. Na de conversie van de 11,00-euro warrants zullen voormalige aandeelhouders van Dutch Star Company Two circa 47 procent van de aandelen in Cabka bezitten. De oprichter van Cabka zal voor 45,8 procent eigenaar zijn en directie en medewerkers voor respectievelijk 5,6 en 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

