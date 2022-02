Valuta: geen paniek op valutamarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De roebel staat zwaar onder druk en de euro/dollar reageert beheerst op de Russische inval in Oekraïne. Dat stelde Rabobank maandag in een commentaar op de valutamarkt. De euro stond ruim 16 procent hoger tegenover de Russische roebel, die sterk is gedaald na de militaire inval in het buurland door Rusland. De Russische centrale bank verhoogde de rente van 9,5 naar 20 procent en verbood de verkoop van aandelen in Moskou door buitenlanders. Bij de koersval moet dan ook worden vermeld dat er op dit moment eigenlijk geen tegenpartijen zijn die willen handelen in roebels, stelde analist Stefan Koopman. Deze markt zal in de komende weken tot rust moeten komen om meer te kunnen zeggen over de koers van de roebel. De euro verliest terrein op de gebruikelijke munten die voor beleggers als veilige havens gelden, met name de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank. De Zwitserse munt nadert pariteit met de euro en dat zal men in Zwitserland niet prettig vinden, meende Koopman. Tegelijkertijd blijven de bewegingen in de grote muntparen bescheiden. Dit wijst erop dat er "niet echt paniek" wat op de valutamarkt over de militaire aanval van Rusland op Oekraïne.

"Het grote risico wijst naar zwakte van de euro", stelde Ulrich Leuchtmann van Commerzbank. Verder valt volgens Koopman op dat de Zweedse kroon het slechter doet dan de euro. De nabijheid tot Rusland en de militaire neutraliteit van dit land worden als verhoogde risico's gezien, stelde Koopman. Het neutrale Zweden zal de Russische stap mogelijk aangrijpen om alsnog lid te worden van de NAVO. Cyclische aandelen van banken en verzekeraars verliezen veel terrein. Ze zijn gevoelig voor economische groei en die zou aan het einde van dit jaar wel eens in een recessie kunnen omslaan.

Ook hebben diverse banken een blootstelling aan Rusland. Als de oorlog een langdurig slepend conflict wordt, zou de euro nog een stuk verder kunnen dalen, denkt Rabobank. Dit zou dan vooral komen door de langdurige hoge grondstoffenprijzen die de inflatie aanjagen, en de consumptie afremmen. Aan het einde van de week volgt nog een Amerikaanse bananrapport, maar in weken als deze worden dit soort economische cijfers eigenlijk geheel terzijde geschoven, zei Koopman. Bron: ABM Financial News

