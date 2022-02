Gasunie bouwt nieuwe LNG-terminal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gasunie zal de komende tijd extra stappen zetten om de leveringszekerheid van gas voor Nederland, Duitsland en Europa veilig te stellen en gaat aan de slag met de aanleg van een nieuwe opslagterminal voor LNG in het Duitse Brunsbüttel. Dit maakte de beheerder van energie-infrastructuur in Nederland en Duitsland maandag bekend, nadat de Duitse Bondskanselier Olaf Scholz deze plannen zondag al aankondigde in zijn toespraak in de Bondsdag. Gasunie hoopt nog dit jaar te kunnen starten met het aanleggen van de terminal. Ook onderzoekt Gasunie de mogelijkheden om nog dit jaar de importcapaciteit voor LNG in Nederland verder te vergroten. Gasunie zet deze stappen in nauwe samenwerking met de Nederlandse en Duitse regering. Gasunie bevriest daarnaast alle non-operationele relaties en contacten met Russische bedrijven zoals Gazprom. Overigens kondigde Scholz de bouw van twee energie-importterminals aan. Bron: ABM Financial News

