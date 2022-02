Beursblik: solide jaarcijfers B&S Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De jaarcijfers van B&S Group waren solide, met een licht hoger dan verwachte omzet en EBITDA-resultaat, wat gezien de problemen in de leveringsketens en de lockdowns als een opluchting voor de markt moet komen. Dit stelde ING maandag. Het dividend van 0,18 euro is wel iets lager dan de 0,20 euro die analist Tijs Hollestelle van ING had voorzien. Het bedrijf heeft veel voorraden sterke drank aangelegd voor levering in 2022, terwijl de parfumtak een lagere marge had door schaarste aan producten. De divisies persoonlijke verzorging en voeding deden het goed, aldus ING. De voedingstak, die voedsel en drank verzorgt voor het Amerikaanse leger, boekte een verlies van 10 miljoen euro, waarvan slechts 0,5 miljoen euro een afwaardering was van goodwill, meldde ING. ING heeft een koopadvies en koersdoel van 12,00 euro voor B&S Group. De analist ziet veel ruimte voor groei. Het aandeel B&S stond maandag ongewijzigd op 6,95 euro in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

