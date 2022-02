'PostNL toch iets beter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) De definitieve cijfers van PostNL zijn op bepaalde vlakken toch wat beter dan verwacht. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING maandag. Zo viel onder meer het dividend van 0,42 euro per aandeel 2 cent hoger uit dan waar Zwartsenburg op mikte, terwijl ook de outlook voor de vrije kasstroom dit jaar beter is dan voorzien met 110 tot 140 miljoen euro, waar ING slechts op 64 miljoen euro had gerekend. De schuldpositie, de voorziene investeringen in 2022 en de volumeverwachtingen voor briefpost en pakketten waren volgens de analist ook meevallers. Er is daarmee volgens Zwartsenburg nog ruimte om de outlook te overtreffen en om het inkoopprogramma van eigen aandelen verder uit te breiden. ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,15 euro. Het aandeel daalde maandagochtend met 1,4 procent tot 3,40 euro. Bron: ABM Financial News

