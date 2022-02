'Europese defensiesector gaat groeien' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NAVO-landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, moeten een kwart meer uitgeven aan defensie om te voldoen aan de eisen van het militaire verbond, en dat betekent meer groei voor toeleveranciers. Dit stelt zakenbank Jefferies maandag in een rapport. Alle Europese beleggers kijken naar defensie, na de Russische inval in Oekraïne vorige week, volgens de analisten. Duitsland heeft al aangekondigd de uitgaven dit jaar te zullen opvoeren tot 2 procent van het bruto binnenlands product, conform de afspraak binnen de NAVO, en dat komt neer op 18 miljard dollar extra uitgaven voor Duitsland alleen, en 34 procent meer dan in 2021. Ook Spanje, Italië en Nederland gaan naar verwachting de defensiebudgetten verhogen, terwijl ook Oost-Europese landen, Zweden en Finland, die niet in het NAVO-pact zitten, waarschijnlijk de komende jaren hun defensie-apparaat zullen versterken. Enkele bedrijven die volgens Jefferies een fors deel van hun omzet halen uit defensie in Duitsland zijn Rheinmetall en Hensoldt. Indirect profiteert Leonardo, dat een kwart van Hensoldt bezit. BAE Systems en Thales krijgen een beperkt deel van hun omzet, tot 4 procent, uit Duitse defensie-orders, maar zullen profiteren van de hogere defensie-uitgaven in brede zin, en van het wapentuig dat de thuislanden naar Oekraïne sturen. De eerste orders zullen komen voor ammunitie en andere militaire verbruiksgoederen, verwacht Jefferies, met Chemring en BAE Systems als mogelijke begunstigden. Een grotere herbewapening in een tweede golf kan gunstig uitpakken voor aandeelhouders van Airbus, BAE Systems en Leonardo, en Thales als toeleveranciers. Voor de duurdere systemen zien de analisten BAE als kansrijk voor orders voor landmaterieel, zoals tanks, en de aandelen Thales en Safran voor de Rafale-jachtvliegtuigen van Dassault. Bron: ABM Financial News

