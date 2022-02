Russische centrale bank verhoogt rente tot 20 procent Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische centrale bank heeft maandag de rente ruimschoots verdubbeld van 9,5 tot 20 procent, vanwege de westerse sancties van afgelopen weekend. "De externe condities voor de Russische economie zijn drastisch veranderd", aldus de centrale bank in een verklaring. Afgelopen weekend verscherpten de Westerse landen hun sancties tegen Rusland vanwege de inval van Oekraïne. Afgelopen weekend stonden er in Rusland flinke rijen voor betaalautomaten en vanochtend koerste de roebel 20 procent lager. De scherpe renteverhoging volgt op een eerdere aankondiging van de Russische centrale bank dat het tijdelijk brokers verbiedt om beurshandel mogelijk te maken voor niet-Russen. Ook wordt gekeken of de beurshandel gedeeltelijk moet worden opgeschort om de koersval een halt toe te roepen. Door de reeks aankondigingen hebben brokers en beleggers geen idee of zij vandaag in Russische aandelen kunnen handelen. "Het is een absurde situatie. Er is geen duidelijkheid over de richtlijnen”, aldus fondsbeheerder Daniel Wood van William Blair Investment Management. Bron: ABM Financial News

