Berenberg zet ABN Amro op verkooplijst

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het aandeel ABN AMRO op de verkooplijst gezet, omdat de analisten denken dat de druk op de rentebaten voor de bank vanaf volgend jaar veel groter wordt dan veel beleggers beseffen. Ze rekenen erop dat de analistenconsensus voor de rentebaten met 6 procent gaat dalen, waardoor de winst per aandeel 15 tot 20 procent lager zal uitvallen dan de analisten nu nog denken. Met dat vooruitzicht is ABN AMRO het duurste bank-aandeel in Europa, volgens Berenberg, maar liefst 50 procent duurder dan gemiddeld. Het koersdoel gaat omlaag van 12,30 naar 10,00 euro en het advies van Houden naar Verkopen. Het aandeel presteerde afgelopen jaar juist beter dan sectorgenoten, en dat laat veel ruimte om dit jaar juist verder achter te blijven, meent het analistenhuis. Volgens Berenberg hebben veel analisten in hun modellen nog niet verwerkt dat de druk op de rentebaten bij ABN AMRO nog aanhoudt tot eind 2023, en dat zou betekenen dat deze op zijn best op 4,8 miljard euro uitkomen in dat jaar, na de verwachte 5,0 tot 5,1 miljard in 2022. De analisten van Berenberg houden zelf rekening met 4,65 miljard euro in een somber scenario. Daarbij speelt een rol dat ABN AMRO wel 8 procent van zijn rentebaten dankt aan negatieve rentes voor grote particuliere klanten. Bij ING is dat bijvoorbeeld maar 2 procent. Nu de ECB naar verwachting later dit jaar de depositorente zal verhogen, zal ABN AMRO die inkomsten verliezen, verwacht Berenberg. Bron: ABM Financial News

